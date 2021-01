PORDENONE E UDINE - Numeri settimanali da zona gialla, alta probabilità di rimanere in arancione per altri sette giorni e colorato di rosso scuro secondo i parametri dell’Unione europea. È caos totale sulla classificazione in cui rientrerebbe (e rientrerà) il Friuli Venezia Giulia sia a livello nazionale che comunitario. Si parte dalle decisioni che incideranno più a breve termine, cioè quelle nazionali: ieri è stato consegnato alla Regione il nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, quello sulla base del quale il ministero della Salute emette la “sentenza” del venerdì sul cambio di colore. I dati si confermano in netto miglioramento, la pandemia è in frenata in tutto il Fvg. Ma la probabilità maggiore è che la regione resti arancione sino al 31 gennaio, perché servono tre settimane e non due prima di “retrocedere”.

L’ANALISI

Calano nuovi casi, percentuale di positivi sui tamponi, occupazione dei reparti di Medicina e nuovi focolai. Resta alta l’incidenza sui 100mila abitanti (il calcolo, è bene ricordarlo, viene effettuato dall’Iss sugli ultra 55enni sintomatici e non su tutti i contagi) e crescono, seppur di poco, le Terapie intensive. L’indice Rt crolla a 0,68, perdendo due decimi dall’ultima rilevazione. Segno che anche nel prossimo futuro la pandemia non accelererà. Anzi, dovrebbe regredire ulteriormente. L’analisi parte dal dato grezzo dei contagi. Nella settimana tra il 18 e il 24 gennaio, quella presa in esame per stilare il rapporto, il Friuli Venezia Giulia ha fatto registrare 3.572 casi di contagio, pari al 21,2 per cento in meno rispetto alla rilevazione precedente, quando i positivi erano stati 4.533. Un calo secco, evidente, omogeneo sul territorio. Molto marcata anche la discesa di un valore importante, quello che misura la percentuale di tamponi positivi (esclusi quelli svolti di routine, quindi inclusi solamente quelli sui casi sospetti) su quelli effettuati: dal 21,3 si è passati al 12,5 per cento. Sul territorio dal 22 al 13 per cento e negli ospedali dal 14 al 7,8 per cento. Un taglio drastico. L’occupazione dei letti in Area medica è passata dal 54 al 52 per cento. È in calo ma è ancora elevata, come quella dei posti in Terapia intensiva, che cresce e passa dal 36 al 37 per cento. Numeri, questi ultimi, che spingono la Regione verso il mantenimento delle restrizioni almeno per altri sette giorni. In ribasso invece i focolai: quelli nuovi passano da 705 a 526; quelli attivi da 1.775 a 1.562. L’incidenza è di 244,9 casi su 100mila abitanti, ed è un dato che sale rispetto alla scorsa settimana. Va però considerata l’inclusione dei contagi da test rapido, prima non presente. I numeri, calcolando soprattutto l’Rt, sarebbero da ritorno in zona gialla, ma si va verso un prolungamento dell’arancione, con bar e ristoranti chiusi ma soprattutto con la possibilità di spostarsi (eccetto deroghe) solo nel proprio comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA