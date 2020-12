PORDENONE E UDINE - In Friuli Venezia Giulia inizia ad essere apprezzabile il calo progressivo dell’indice di contagio in relazione ai tamponi: lo dice il confronto tra la settimana compresa tra il 23 e il 29 novembre e quella tra il 30 novembre e il 6 dicembre. Se nella prima sezione temporale il tasso di contagio si era fermato al 12,49 per cento, in quella successiva è sceso al 9,7 per cento. Gli intervalli considerati sono gli stessi che poi vengono presi in esame dall’Istituto superiore di sanità per compilare i report settimanali. Ieri, mercoledì 9 dicembre, in regione sono stati rintracciati 633 nuovi casi su 5.190 tamponi, per un tasso che è risalito al 12,20 per cento. Ma si tratta di una rilevazione isolata: nel confronto tra le due settimane, infatti, è stato registrato il primo vero calo dell’incidenza da due mesi a questa parte.



LE STATISTICHE

Dal 23 al 29 novembre in Fvg sono stati registrati 5.417 contagi su 43.351 tamponi, mentre nella settimana successiva si è passati a 5.392 casi su 55.173 test. Meno contagi (poche unità), ma con quasi 12mila tamponi in più. Anche sul fronte dei ricoveri in ospedale si è notato il primo segnale di appiattimento della curva: gli accessi sono sempre in crescita, ma il ritmo è inferiore. Dal 23 al 29 novembre si era passati dal 44 al 50 per cento di letti occupati in Area Medica e dal 31 al 35 per cento in Rianimazione. Nell’intervallo successivo, invece, si è passati dal 50 al 52 per cento in Area medica e dal 35 al 37 per cento in Rianimazione. Ieri in Terapia intensiva è stato registrato il calo di un paziente (sono 63 le persone attualmente ricoverate), mentre in Area medica il bilancio è salito di cinque unità: oggi i pazienti sono 663. I totalmente guariti sono 20.541, i clinicamente guariti 499 e le persone in isolamento 14.229.



