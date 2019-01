Rubavano smarthpone nei centri commerciali: arrestati due latitanti

PORDENONE - Due uomini di 24 e 27 anni sono stati arrestati in Romania, dove erano fuggiti, su ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Pordenone: sono accusati di far parte della banda di ladri che aveva preso di mira lo scorso anno alcuni centri commerciali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.



Le indagini della Polizia erano scattate dopo il furto aggravato avvenuto a Pordenone, nella notte dell'8 marzo scorso, ai danni di una rivendita di elettronica ed elettrodomestici, nel corso del quale i malviventi, dopo aver sfondato la porta di accesso con l'auto, avevano rubato 74 smartphone, per un valore complessivo di 42 mila euro. I primi componenti del sodalizio criminale, sempre di nazionalità romena, erano stati arrestati nel luglio scorso, dopo un lungo inseguimento in auto tra Caorle e Torre di Mosto.



Per individuare gli ultimi due ladri è stato necessario spiccare un mandato di arresto europeo: alla cattura dei due latitanti si è giunti grazie al lavoro sinergico della Squadra Mobile di Pordenone, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, con il coordinamento del Procuratore della Repubblica di Pordenone Raffaele Tito. I due cittadini romeni sono stati estradati e consegnati alle autorità italiane all'aeroporto di Fiumicino: sono ora rinchiusi nel carcere di Rebibbia, a Roma.

