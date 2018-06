Si lasciano, la moglie gli ruba il pc dell'Esercito: «I figli a me o ti metto nei guai»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Un rapporto coniugale conflittuale e unutilizzato dall'ex compagna come. R.C., 40 anni, caporale maggiore capo del VII Reggimento trasmissioni di Sacile, per quel computer ha rischiato di perdere l', il licenziamento e ha dovuto affrontare un processo per furto militare pluriaggravato davanti al Tribunale militare di Verona, dal quale è stato assolto con formula piena. Tutto comincia nel 2017, quando il militare riceve da parte del suo Comando l'incarico di realizzare un lavoro informatico da presentare alla Fiera del radioamatore di Pordenone. Deve creare una rete chiusa con q