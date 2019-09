Spaccata all'Ottica Centrale, bottino di oltre 70mila euro

Roveredo in Piano (Pn) - Occhiali di varie marche, un computer e un registratore di cassa del valore da 70mila euro. È il bottino di una banda di ladri che, intorno alle 4,45 della notte scorsa, ha messo a segno un furto in un negozio di ottica a Roveredo in Piano, in via Donatori di Sangue. Dopo aver mandato in frantumi il vetro blindato della porta di ingresso, coperto con schiuma e materiale in polistirolo la sirena dell'impianto di allarme, hanno razziato occhiali, pc e registratore di cassa facendo perdere le proprie tracce.



Sul posto i carabinieri per un sopralluogo insieme ai militari del Norm della compagnia di Sacile. Al vaglio i filmati della videosorveglianza, le testimonianze e l'esito dei rilievi tecnici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA