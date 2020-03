CORDENONS - Utilizzando un'auto come ariete, dopo aver infranto la vetrata del negozio Salmoiraghi & Viganò, rubano 200 paia di occhiali da sole di marca. Il valore della refurtiva supera i 20mila euro. Il tutto è durato appena due minuti. E l'impressione è che sia stato calcolato nei dettegli.



Le immagini del sistema di videosorveglianza, che sono al vaglio dei carabinieri di Pordenone, mostrano un'auto che arriva alle 4.40 di domencia in piazza della Vittoria e che in retromarcia viene lanciata contro la vetrina del negozio di occhialeria ed ottica. Il tonfo sveglia più di qualche residente, che però non si rende subito conto di quello che sta succedendo. Non lo riesce a intuire nemmeno una donna, che sta passeggiando con il cane al guinzaglio. Pensa ad un incidente, si guarda attorno smarrita e nel buio scorge la macchina che ha appena infranto la vetrina e ha fatto scattare il sistema antifurto del negozio

GLI OCCHIALI GRIFFATI

I ladri, probabilmente tre e tutti con il viso travisato da passamontagna, arraffano dagli scaffali almeno 200 paia di occhiali da sole. Si tratta prevalentemente di modelli di marca Ray-Ban, Burberry, Ralph Lauren, Oakley ed Emporio Armani, il cui valore di vendita oscilla tra gli 80 e i 250 euro. L'allarme è collegato al telefono cellulare di Giancarlo De Piccoli, titolare da nove anni del negozio di piazza della Vittoria. Il suo è un brutto presentimento. Si alza dal letto, si veste e sale in macchina. Poche centinaia di metri separano la sua abitazione dalla rivendita di occhiali. Sul posto trova già i carabinieri della Radiomobile di Pordenone: sono appena arrivati e per un soffio non sono riusciti ad intercettare la macchina dei malviventi.

LA TERZA SPACCATA

De Piccoli non ci vuole credere: negli ultimi sei anni, questa è la terza spaccata che subisce. L'ultima risale all'anno scorso, le altre due invece al 2014 e al 2015. Tutte sono state compiute tra febbraio e marzo. I carabinieri del Nucleo investigativo, intervenuti sul posto per i rilievi scientifici, trovano alcune impronte insieme ai brandelli di un vestito dei ladri che sono rimasti impigliati ai vetri infranti. Della macchina usata come ariete non c'è traccia, a parte l'antenna rimasta a terra. I militari acquisiscono le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio e quelle del circuito comunale.

IL TITOLARE

Le indagini sono in corso. Il commerciante è avvilito: «Di fronte a questo nuovo furto spiega non ci sono parole. O meglio: le avrei ma preferisco non esprimermi. Certi episodi fanno passare la voglia di lavorare. Fortunatamente siamo assicurati e domani (oggi, ndr) il negozio riaprirà. Ma resta l'amaro in bocca. Negli ultimi anni abbiamo investito molto nei sistemi di sicurezza: non sappiamo più cosa fare. I danni? Sono ancora in corso di quantificazione ma, vetrata esclusa, superano i 20mila euro». L'ondata di furti registrata tra novembre e dicembre, il colpo da 50mila euro alla gioielleria Padovan, il tentato assalto alla Bcc Pordenonese e la spaccata ai danni del negozio Salmoiraghi & Viganò hanno fatto alzare il livello di guardia. «Rispetto al passato sostiene il sindaco Andrea Delle Vedove non abbiano registrato una recrudescenza in quanto a numero di furti commessi sul territorio. Si tratta però di episodi sconfortanti, che vanificano anni di duro lavoro dei nostri commercianti. Chiedo a tutti, cittadini e commercianti, di prestare la massima attenzione. Il potenziamento dei controlli, con la sinergia puntuale tra polizia locale e carabinieri, sta già fungendo da deterrente».

Il Comune ha deciso inoltre di accelerare sull'iter di installazione di nove telecamere da posizionare in prossimità dei varchi di ingresso e uscita dalla cittadina. Entro l'estate i dispositivi saranno posizionati all'altezza dei punti precedentemente individuati.

Alberto Comisso

