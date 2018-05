Furto in pizzeria: via il fondo cassa, rubate anche le chiavi del negozio

di Paola Treppo

AVIANO (Pordenone) -nella notte nellaPiazza Italia ad, al 12 di via Gramsci. Il locale aveva abbassato le saracinesche dopo la normale attività, in serata, e i ladri, dopo aver forzato una porta sul retro dell'esercizio pubblico, hanno raggiunto la, rubando quello che i titolari avevano lasciato depositato, circa 300 euro tra banconote e monete.I malviventi poi se la sono data a gambe. La sgradita visita è stata scoperta alle 11.30 di ieri, lunedì 28 maggio, quando i titolari della pizzeria d'asporto hanno fatto la brutta sorpresa e hanno segnalato l'accaduto ai carabinieri della Compagni di Sacile. I militari dell'Arma hanno eseguito un sopralluogo e dei rilievi tecnici per riuscire a risalire ai responsabili dele della effrazione. I ladri hanno rubato anche le chiavi del pubblico esercizio.