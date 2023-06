CORDENONS - Aveva riempito il bagagliaio di utensili, batterie d'auto, ferri da stiro, autoradio e telefonini recuperati dai cassonetti dell'ecocentro che si trova in via Chiavornicco a Cordenons. Hassan Ftaichi, 63 anni, nazionalità marocchina e residenza a Vittorio Veneto, domenica mattina è stato arrestato per le ipotesi di furto aggravato e danneggiamento. È stato bloccato dalla Squadra Volante all'altezza dell'autoscuola Tavella, sulla Pontebbana, mentre a bordo della sua Fiat Punto aveva imboccato la statale in direzione Sacile. Non si è accorto che lungo il tragitto da Cordenons a Pordenone un'auto lo stava seguendo. È quella di cordenonese che, passando davanti all'ecocentro, ha notato la macchina di Ftaichi e ha intuito che cosa stava succedendo.



L'ALLARME

È stato il cittadino-detective a chiamare il numero unico di emergenza 112 e, una volta messo in contatto con la Polizia di Stato, a fornire in tempo reale le indicazioni sugli spostamenti della Fiat Punto. L'uomo è stato fermato e controllato poco prima di mezzogiorno. Il bagagliaio era pieno di materiale, tra una ventina di telefonini da smaltire, materiale in rame, trapani e avvitatori, batterie per auto gettate nella centro raccolta di via Chiavornicco, un navigatore e un fornetto. Nelle portiere dell'auto sono stati rinvenuti anche pinze, cesoie, cacciaviti, un coltello da cucina e una mannaia. Il sospetto è si tratti di utensili utilizzati per tagliare in più punti la recinzione dell'ecocentro (è stata danneggiata anche la rete metallica della sede della Protezione civile, ma la struttura non è stata violata).



L'ARRESTO

Il 63enne è stato arrestato e ha nominato come difensore di fiducia l'avvocato Paola Chiandotto. Il sostituto procuratore Marco Faion ha chiesto che fosse processato per direttissima: ieri l'arresto è stato convalidato e l'udienza aggiornata al 14 giugno per consentire alla difesa di valutare un'ipotesi di patteggiamento. Il giudice monocratico Piera Binotto (vpo Patrizia Cau) ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Vittorio Veneto.