Spaccano la sirena dell'allarme e razziano la casa di un americano

di Paola Treppo

AVIANO (Pordenone) - Colpo adnella casa di un cittadinodi 59 anni dove i ladri hanno tagliato prima la recinzione che delimita l'abitazione, nella parte posteriore della residenza, e poi hanno infranto il vetro di una porta finestra del soggiorno.Penetrati nell'alloggio, approfittando dall'assenza del padrone di casa, i malviventi si sono messi a frugare ovunque, non prima di aver disattivato il sistema di allarme,. I ladri hanno messo a soqquadro due camere da letto che si trovano al piano superiore e sono riusciti a trovare, dentro ad alcuni cassetti, anelli, orecchini, bracciali, collane e tre, tutto per un valore di circa 450 euro.Alcuni monili erano in. Arraffato il bottino, ise la sono data a gambe, prima del rientro del 59enne che poi, fatta la brutta scoperta, ha denunciato l'accaduto ai militari dell'Arma della stazione di Aviano. Adesso i carabinieri indagano per identificare i malviventi. Il colpo è stato messo a segno nella mattina di ieri, domenica 15 luglio, intorno alle 13.30.