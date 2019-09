In cinque mesi sottrae settemila euro dal conto di un anziano, scoperta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CANEVA - In cinque mesi ha prelevato 7.630 euro dal conto di un'anziana di Caneva che vive in casa di riposo. La donna, 52 anni, residente a Porcia, ha potuto approfittarne perchè conosceva molto bene l'amministratore di sostegno: era il suo patrigno e, quando quest'ultimo è venuto a mancare, si è impadronita del carta Postamat trovata nel dossier relativo all'85enne che l'uomo seguiva. A mettere fine ai prelievi illeciti sono stati i carabinieri della stazione di Caneva, che hanno denunciato la donna alla Procura della Repubblica di Pordenone per indebito utilizzo di carta di credito o di debito.