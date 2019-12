Banda di ladri moldavi in Mercedes targa bulgara: arrestati ed espulsi

FIUME VENETO - Banda di moldavi colta in flagrante mentre rubava capi di abbigliamento in un negozio. E non perché fossero così poveri e avessero freddo: i tre si spostavano in Mercedes, e dentro l'auto avevano quasi 5.000 euro in contanti. La Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato in flagranza due cittadini moldavi, P.I. 39enne e P.I. 18enne, e denunciato un altro moldavo, minorenne, per tentato furto aggravato. Il fatto è successo sabato 28 dicembre: il personale del negozio di abbigliamento Piazza Italia, sito all’interno del Centro Commerciale di Fiume Veneto, ha chiamato la polizia spiegando che tre persone, di cui due con zaino in spalla, erano entrate in camerino con vari capi di abbigliamento da provare, per un valore di alcune centinaia di euro, ma ne erano uscite senza.



I poliziotti sono piombati al centro commerciale in un attimo e hanno bloccato i tre ancora dentro il negozio. Uno dei moldavi indossava un cappotto al quale era stata staccata la placca anti-taccheggio, mentre all’interno degli zaini venivano rinvenuti vari capi di abbigliamento privati della placca-antitaccheggio. Gli agenti, quindi, restituivano il maltolto, che risultava per l’appunto la refurtiva del furto commesso poco prima, al titolare dell’attività commerciale.



Poi i poliziotti hanno accertato che i tre erano giunti presso il centro commerciale con una Mercedes con targa bulgara, all’interno della quale nel corso della perquisizione veniva rinvenuto un coltello a serramanico ed in un doppiofondo ricavato nel portaoggetti la somma in contanti di 4.900 euro, che sono stati sequestrati, come probabile provento di attività illecite.



L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto dei due cittadini moldavi e disposto nei loro confronti la misura coercitiva del divieto di dimora nel territorio delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. La Questura di Pordenone li ha espulsi; dovranno lasciare l'Italia entro sette giorni.