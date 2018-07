«Le porto io le borse della spesa a casa», poi deruba la nonnina

di Paola Treppo

SACILE (Pordenone) - Si offre di portarle lefino a casa ma poi la deruba; l', di Sacile, aveva accettato l'aiuto della sconosciuta ed era contenta perché credeva che la giovane che le era corsa incontro fosse in buona fede.Invece era una: ha sfilato infatti con destrezza alla pensionata unche aveva al polso e la nonna se n'è accorta solo dopo parecchie ore. Ha chiamato i carabinieri per denunciare l'accaduto ma era troppo tardi. Ormai la malvivente, descritta come una giovane di 25 anni, alta un metro e 60, di carnagione chiara, aveva tagliato la corda, salita su una auto, guidata da un complice; è successo apoco dopo le 12 di ieri, giovedì 5 luglio. Sul caso indagano i militari dell'Arma della Compagnia di Sacile, comandata dal maggiore Michele Grigoletto. Saranno visionate le immagini della video sorveglianza della zona per identificare la ladra e il suo complice.