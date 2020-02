PORCIA Lo hanno tenuto d’occhio per quattro mesi. Hanno osservato ogni sua mossa, ogni suo sguardo. Lo hanno sempre trattato come un normale cliente, anche se su di lui avevano dei sospetti. Sino a quando venerdì notte lo hanno preso con le mani nel sacco. Gli hanno teso una trappola studiata nei dettagli, che ha visto collaborare tra loro sei persone. Henry Bardella, 39enne di Prata, è stato arrestato dalla polizia di Pordenone. È accusato di tentato furto aggravato e violazione di domicilio.

IL FATTO

Mancano venti minuti all’una. Alla sala operativa della Questura arriva la segnalazione che all’interno del bar-pizzeria “Alla Crose”, nella frazione di Palse, è stato sorpreso e bloccato un ladro. In via Spinazzedo giunge subito una pattuglia della squadra volante. I poliziotti accertano che il 39enne, dopo l’orario di chiusura del locale pubblico, si è introdotto all’interno del bar-pizzeria attraverso una finestra. L’obiettivo è quello di commettere un furto, ma viene bloccato da alcuni dipendenti, che si sono messi d’accordo tra loro.

«Da quattro mesi – racconta Ana Tacu, 33enne moldava residente a Pordenone, titolare da due anni del locale – lo tenevamo d’occhio. Alcuni suoi atteggiamenti ci avevano insospettivo ma abbiamo sempre fatto finita di niente. È un cliente abituale, che viene a farci visita ogni giorno. Parla con gli amici, beve qualcosa e poi se ne va. Da qualche tempo lo vedevo particolarmente attento a dove nascondevo il fondo cassa e gli incassi dei gratta e vinci. Mi faceva domande sul locale, sulle persone con le quali mi frequento, dei sistemi antifurto (che non ho)».

I SOSPETTI

Quella curiosità morbosa insospettisce l’imprenditrice. Ana Tacu ne parla con i dipendenti e con alcuni clienti di cui si fida di più. Racconta le sue paure, i timori di essere derubata. Confida di non sentirsi al sicuro, di avere gli occhi di Bardella sempre puntati addosso. Si trova inoltre a fare i conti, più volte, con l’ammanco di denaro. «Non avendo le prove – puntualizza – non posso accusare nessuno. Ma dai primi furti ho imparato a controllare meglio persone e situazioni». Venerdì sera “Alla Crose” Bardella arriva alle 22. «Si è messo a parlare con qualche amico, ha ordinato qualcosa da bere e notavo che continuava a fissare ogni mia mossa. Ero sicura che stava attendendo la chiusura del locale per agire».

IL PIANO

Il piano di Tacu, dipendenti e due avventori è studiato nel dettaglio. È scoccata la mezzanotte quando la titolare del bar-pizzeria di Palse, dopo aver fatto le pulizie, esce dal locale e saluta tutti. Prima, però, si assicura che lui veda dove è nascosto parte dell’incasso. Bardella non sa del piano, che dentro sono rimaste due persone e che altre tre fanno soltanto finta di andarsene a casa. In realtà, ognuno da una postazione diversa, sta tenendo d’occhio l’attività. Il 39enne di Prata prima sale in auto, poi torna indietro. Ha lasciato appositamente semiaperta la finestra (nel retro del locale, di fronte al distributore di carburante) della sala slot machine; con le mani la spalanca ed entra. Davanti a lui, però, si materializza il pizzaiolo, Alex, che lo blocca all’istante. Bardella è spiazzato, incredulo. A quel punto tenta di fuggire ma ormai è accerchiato. Cade, procurandosi qualche escoriazione, tanto da rendere necessario l’intervento di personale sanitario del 118. Una cliente chiama il 112. Gli agenti della Questura di Pordenone, come disposto dal pm di turno, procedono all’arresto per tentato furto aggravato. A suo carico l’uomo ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Ieri è stato rimesso in libertà. Ana Tacu non ha chiuso occhio per tutta la notte. «Abbiamo fatto un grandissimo lavoro di squadra – sostiene – e alla fine lo abbiamo incastrato: non poteva passarla liscia. Cosa provo? Tanta tristezza. Dietro a quei sorrisini e a quella gentilezza si nascondeva un ladro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA