PORDENONE - Furti nelle abitazioni, vandalismi in alcuni dei luoghi cari alla comunità, abbandono indiscriminato di rifiuti in zone suggestive, compresa la passeggiata lungo il Tagliamento. Sono giorni di passione per la città di Spilimbergo, anche se, per quanto riguarda il fenomeno dei furti, non è stata risparmiata nemmeno la contermine San Giorgio della Richinvelda.



TOPI D'APPARTAMENTO

Il modus operandi è abbastanza consolidato: i cosiddetti topi di appartamento entrano in azione prevalentemente nel tardo pomeriggio, tra le 17 - appena scendono le tenebre - e le 20, nella fascia oraria in cui i residenti sono ancora impegnati al lavoro o in altre attività. Forzano le abitazioni con il piede di porco o violano i serramenti e razziano tutto ciò che trovano in pochi minuti. Si tratta di raid che durano veramente qualche istante: tra le numerose vittime dell'ultima settimana ci sono testimonianze di cittadini che si erano allontanati da casa anche soltanto per semplici commissioni. Evidentemente, i malintenzionati tengono d'occhio i movimenti delle persone prima di entrare in azione. Il bottino è quasi ovunque molto scarso; sono più ingenti i danni per sistemare porte e finestre di quanto si portano via i ladri, anche perché ormai i contanti sono merce rara. Le forze dell'ordine invitano a segnalare movimenti sospetti e a denunciare i furti, anche quando di scarsa entità, almeno per creare una mappatura delle aree interessate dal fenomeno. Non pare, tuttavia, ci sia un quartiere favorito: sono stati colpiti tanto il centro quanto la periferia e le frazioni e pure, come detto, la zona di San Giorgio. Qualcuno parla di un terzetto di uomini vestiti di scuro, ma nessuno li ha visti fuggire da qualche casa.



I VANDALI

Come se non bastassero i ladri, si è ripresentato anche il problema della gestione della Chiesetta degli innamorati dell'Ancona. Ciclicamente i residenti in zona segnalano la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti. L'area è utilizzata da giovanissimi per il loro ritrovo lontano dagli occhi degli adulti. È stato lanciato un appello all'amministrazione comunale affinché installi delle telecamere per individuare gli autori. Basterebbero le fototrappole in dotazione alla Polizia locale.



A MEDUNO

Nel fine settimana la microcriminalità non ha risparmiato nemmeno Meduno dove c'è stato il furto di un furgone parcheggiato nei pressi di un negozio e si sono registrati dei danneggiamenti alla mensa scolastica, senza conseguenze per il servizio di refezione.

«Si sono anche verificati atti di vandalismo ai danni di mezzi di proprietà del Comune e di una cooperativa sociale operante nel territorio si è appreso dal municipio. Ignoti hanno rotto i tergicristalli di un'auto in dotazione all'Acli e della Panda del Comune. È stata anche danneggiata l'asta della bandiera e sono stati tolti i cartelli in cui erano indicati gli orari di apertura degli uffici». Indagano i Carabinieri della locale stazione.