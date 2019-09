Vecchi furti e una ferita, incastrato dal Dna dopo sette anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLCENIGO - A quei due furti, così lontani nel tempo, non ci pensava più. Al massimo si sarà fatto qualche risata raccontando agli amici delle rocambolesche fughe. Adesso, però, dovrà pensarci seriamente. Perchè a distanza di 7 e 4 anni i carabinieri della stazione di Polcenigo lo hanno denunciato per due furti aggravati al supermercato Mora di Polcenigo e alla pizzeria Da Genio, al Gorgazzo. G.S., 59 anni, sardo residente a Sacile, ma al momento domiciliato nel centro diurno di Valvasone Arzene, a distanza di tempo è stato individuato grazie ai rilievi tecnici. Che sia lui l'autore dei due episodi, secondo quanto accertato dall'Arma non c'è alcun dubbio. A parlare è il Dna estrapolato nei laboratori del Ris di Parma grazie sia a una leggerezza del 59enne e sia alla violenza usata sulle cose.