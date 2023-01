PRATA - «Da qualche giorno c’è qualche individuo che passa e ruba le chiavi dalle macchine. Oggi è successo a mio padre e, ho saputo, anche a qualche vicino di casa». L’esperienza, segnalata sul profilo Facebook di "Sei di Prata se... da un’abitante", non è isolata. Nel giro di poche ore molti altri residenti hanno segnalato furti identici. «Anche al mio vicino in via Martiri della libertà». E ancora, seguito da una sfilza di faccine rosse furibonde: «È successo anche a me la settimana scorsa nel parcheggio della mia officina». «È successo anche a me il 1. gennaio a Villanova - racconta un altro utente - Macchina in giardino e cancello ancora aperto, pensavo di averle perse, ho ribaltato la casa». «A me è successo il 30 dicembre - fa eco un altro residente - e avevo il cancello chiuso». «Anche a noi è successo, non ho fatto denuncia perché ci sembrava una cosa strana». Più che strana è seriale, incomprensibile e va avanti da quasi due settimane. «Ai miei vicini domenica mattina», informa un pratese. «Sia a mio fratello che a mio padre», fa sapere un altro. «A me quelle della macchina e del camion», protesta un altro residente. «A me dalle 18 alle 19».



LA SEGNALAZIONE

L’autore dei furti sarebbe un ragazzino che non ha ancora 14 anni. È stato anche filmato dalle telecamere di sorveglianza di un’abitazione. Jeans, piumino nero e berretto di lana scuro, si avvicina a una macchina in un parcheggio privato e prova ad aprire la portiera. «Fortunatamente era chiusa - scrive il proprietario - e si è dileguato velocemente». Il video, pochi secondi, è stato postato e potrebbe aiutare i carabinieri a identificare il ragazzino che gira a piedi nelle strade di Prata “collezionando” chiavi di auto e creando disagi enormi a chi patisce i furti. Se non hanno i duplicati delle chiavi, devono cambiare serratura e codice. E, anche se hanno quelle di scorta, c’è sempre il rischio che qualcuno abbia l’originale e possa commettere furti. Il ragazzo non rischia conseguenze penali. Non avendo ancora 14 anni non è imputabile.



L’APPELLO

La speranza dei pratesi è che il ragazzino faccia un passo indietro e restituisca le chiavi. «Se la persona che ha fatto questi dispetti è in grado di leggere i post - lo invita un simpatizzante di Sei di Prata se... - gli chiederei gentilmente di lasciare le chiavi in qualche posto pubblico, in maniera tale che chi ne ha bisogno le possa recuperare. Visto che ormai ti sei divertito ora puoi restituirle».