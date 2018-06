Raffica di furti in casa: piccolo foro nella finestra e poi usano "il ferro"

di Paola Treppo

CANEVA (Pordenone) - Raffica dimentre lenei loro letti: passo felpato, i ladri hanno praticato unnelle finestre e poi hanno usano unper aprire l'infisso chiuso dall'interno, senza fare rumore. Una tecnica ben nota, ormai, ai carabinieri che, questa mattina di giovedì 21 giugno, hanno raccolto le denunce di tre famiglie derubate nella notte, con lo stesso sistema, nel comune diA essere presi di mira da quella che quasi certamente è la stessa banda di malviventi, un anziano che è stato alleggerito dei suoi monili in oro per 1000 euro di valore; un 62enne cui sono stati rubati 1300 euro in contanti e un artigiano che non ha più trovato generi alimentari e alcune decine di euro in contanti. Sui tre casi indagano i carabinieri del Radiomobile di Sacile e della stazione di Caneva.