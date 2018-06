Raffica di colpi nella notte in case e auto mentre le famiglie dormono

di Paola Treppo

CANEVA (Pordenone) - Raffica dinella notte anelle case e nelle auto. I colpi sono stati messi a segno tra la mezzanotte e le prime ore di ieri, martedì 5 giugno. Il primo è un tentato furto ai danni di un settantenne che ha sentito dei rumori strani provenire dalla zona della lavanderia e ha acceso la luce per capire cosa stesse accadendo; così facendo ha fatto fuggire i malviventi che erano già penetrati nella residenza dopo aver forzato una finestra.​In un altro caso, un impiegato è stato alleggerito del suoche conteneva alcune decine di euro e che era stato lasciato dentro all'abitacolo della auto, posteggiata fuori casa; l'uomo si è accorto di movimenti sospetti e ha notato i ladri che stavano scappando; erano entrati nella proprietà dopo aver spaccato la serratura del portoncino d'ingresso.Terzo furto ai danni di un pensionato di 72 anni cui sono state rubate le scarpe, alcuni abiti e alcune decine di euro. I malviventi si sono introdotti nella sua abitazione dopo aver danneggiato il cilindro della serratura della porta principale.Un 67enne, poi, mentre dormiva, è stato alleggerito di 700 euro in contanti che teneva nel portafoglio; solo quando si è svegliato si è accorto dell'effrazione e ha trovato la serratura di una parta secondaria forzata con un arnese da scasso. Sempre mentre dormiva nel suo letto, un altro cittadino di Caneva è finito nel mirino dei ladri che gli hanno portato via mille e 200 euro e 800dopo aver spaccato la porta principale di casa.Si tratta con ogni probabilità della stessa banda che ha agito nella notte prendendo di mira case e autovetture lasciate inavvertitamente aperte. I furti sono stati denunciati ai carabinieri della stazione di Caneva che, insieme ai colleghi del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Sacile hanno eseguito i rilievi. I militari dell'Arma indagano adesso per identificare la banda di ladri.