PORDENONE - Le sue dimissioni fecero scalpore e intervennero persino i sindacati per denunciare la gravità della perdita professionale accusata dall'Asfo. Anna Bassini, ancora per pochi giorni dirigente medico del reparto di Radiologia di Pordenone, nonché responsabile dell'Unità Senologica, inizierà una nuova avventura nel privato: il Centro di Medicina. La professionista entrerà a far parte delle equipe di Radiologia e senologia diagnostica, potenziando così l'area della prevenzione oncologica femminile del Centro che conta su due unità operative: in via della Ferriera e in via Oberdan (ex Naonis). Ma sul suo abbandono (a sorpresa) non vuole sollevare alcuna polemica: «Si tratta di una scelta professionale e di vita che ho adeguatamente ponderato - spiega Bassini che opererà nella sede di via Oberdan - peraltro non sono l'unica ad averla compiuta in questo periodo. Non le pare? Conto di portare la mia professionalità e la mia esperienza nel Centro di Medicina». Prenderà parte allo sciopero del 13 maggio, se ci sarà e non sarà revocato? «Sarò in ferie, come deciso da molto tempo».

Bassini lavorerà fianco a fianco con un team di medici qualificati, a cominciare da Francesco Coran, radiologo senologo di lungo corso (già al Cro di Aviano e oggi direttore sanitario della stessa) e dai colleghi del Poliambulatorio specialistico che vanta oltre 100 professionisti in 40 branche. Per la diagnosi precoce del tumore al seno Bassini adotterà il protocollo considerato gold standard che prevede mammografia digitale, ecografia mammaria e visita senologica nella stessa seduta (un protocollo integrato e multidisciplinare secondo gli standard della Breast Unit).

Oltre all'ambito diagnostico sarà impegnata anche sul fronte della divulgazione alla medicina del territorio e alla popolazione. «Siamo onorati che ci abbia scelti, ritenendoci all'altezza della sua esperienza spiega Vincenzo Papes, amministratore delegato del Gruppo Centro di medicina grazie alla sua presenza sarà possibile non solo dare più servizi ai pazienti, ma accrescere la professionalità della nostra Senologia Diagnostica. Inoltre, raccogliamo con favore la sua inclinazione a divulgare i temi della prevenzione presso la popolazione femminile e le associazioni la dottoressa Bassini potrà avvalersi di una rete interdisciplinare di professionisti e apparecchiature all'avanguardia. Ricordo che la rete della senologia diagnostica di Centro di medicina ogni anno effettua oltre 50 mila prestazioni in ambito senologico».

Le due sedi pordenonesi fanno parte della rete di strutture sanitarie private e convenzionate del Gruppo Centro di medicina, oggi presente tra Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, con 40 realtà e altrettanti anni di storia, 850 addetti e 1.600 professionisti di riferimento per oltre un milione di pazienti l'anno.