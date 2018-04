Allarme per la fuga di gas durante il travaso di Gpl da un bombolone

di Paola Treppo

AVIANO (Pordenone) -per unaadin via dell'Uguaglianza intorno alle 11.30 di oggi, mercoledì 4 aprile; a quell'ora, infatti, è arrivata una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco del Comando di Pordenone che segnalava il problema legato a un bombolone in fase. A segnalare la situazione di pericolo è stato un vigile del fuoco libero dal servizio che stava passando per caso in via dell'Uguaglianza; il pompiere è rimasto sul posto per gestire la situazione, in sicurezza, fino all'arrivo dei colleghi.La prima partenza arrivata sul posto da Pordenone ha verificato che durante un travaso di gas gpl si era verificata una fuga di gas. Dotati di uno strumento elettronico chiamatoi vigili del fuoco hanno verificato che l'area fosse bonificata dal gas e che la perdita fosse stata annullata. Nessuno si è fatto male.