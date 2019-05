Frode da 25 milioni, «Tanto in Italia non si va in carcere». Quella cena alla sagra del pesce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA - «Sono tranquillo, tanto in Italia non si finisce mai in carcere». Lo diceva al telefono Gianni Mingardo a un suo complice che si lamentava di una visita della guardia di finanza Slovena in una sua azienda cartiera . Nell'ordinanza di custodia cautelare sono contenuti diversi episodi poi contestati al gruppo. Ore e ore di intercettazioni per ricostruire la rete del sodalizio. Che qualcosa stesse andando storto, però, l'avevano intuito anche loro stessi, come prova per esempio una conversazione di...