Friulia e Finest, 10 milioni investiti nella Maschio Gaspardo

MORSANO - Friulia consolida la sua presenza in Maschio Gaspardo, azienda leader in Italia nella produzione di macchine agricole, con un investimento di 5 milioni di euro, a cui si affianca l'intervento di Finest sulla partecipata estera Maschio Gaspardo Romania srl per ulteriori 5 milioni di euro. Friulia - si legge in una nota - conferma il proprio impegno in Maschio Gaspardo, azienda per cui ha già realizzato tre interventi per complessivi 15 mln dal 1994. Negli stabilimenti di Maschio Gaspardo a Morsano al Tagliamento ( Pordenone) sono impiegati complessivamente 350 addetti alla produzione di macchine seminatrici per il comparto agricolo. In tutto sono 8 gli stabilimenti dell'azienda, di cui 5 in Italia e 3 all'estero (Romania, India e Cina).



Nel 2018 i ricavi complessivi hanno raggiunto i 332 milioni di euro (+2,4% rispetto al 2017).

