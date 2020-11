Friuli in zona arancione, Fedriga chiede la convocazione della Conferenza Stato-Regioni: "Decisione frutto di scelte errate". Ritirata l'ordinanza locale

TRIESTE - "Una riunione urgente della Conferenza Stato-Regioni per ridiscutere i parametri delle zone in cui sono finite le Regioni". Lo ha chiesto il presidente Massimiliano Fedriga, che ha annunciato anche il ritiro dell'ordinanza regionale firmata solo giovedì.

IL PUNTO

"Giovedì sera d'intesa con il ministro della Salute - ha spiegato Fedriga - abbiamo firmato una nostra ordinanza, con dati che forniti dal nostro gruppo di lavoro ci davano in netto miglioramento rispetto alla settimana precedente. L'ordinanza è stata decisa con senso di responsabilità e collaborazione istituzionale con il governo. Venerdì la ruota della fortuna si è mossa e ci ha messo in zona arancione. Se il governo aveva indicatori, mi chiedo perché non ce l'abbia detto prima. I due parametri non sono le terapie intensive, non è il numero dei posti letto disponibili, sono l'incremento percentuale dei positivi sui nuovi tamponi. Se io faccio mille tamponi e trovo 100 positivi e la settimana dopo trovo 119 positivi, c'è la crescita. Se io invece faccio mille tamponi e trovo dieci positivi, e la settimana dopo trovo 13 positivi, il valore è salito più del 20 per cento e vado in allerta. Il secondo dato è un numero compilato mensilmente. Ci paragonano al mese di ottobre, quando c'era un altro mondo. Su altri dati del tracciamento siamo in miglioramento, ad esempio. Se vogliamo che la lotta alla pandemia abbia successo, bisogna essere chiari con i cittadini e remare nella stessa direzione. Io questa chiarezza non la trovo. Il mio gruppo di lavoro non ha l'algoritmo usato dal governo. Abbiamo chiesto più volte di non inserire il pilota automatico, ma un confronto con i gruppi regionali. Invece c'è il pilota automatico. Ho sollecitato più volte un approfondimento, ma così non può funzionare. Penso di avere sempre dato collaborazione, ma è diventato inaccettabile chiederla da Roma e poi sul territorio degli sgherri iniziano a fare una guerriglia politica. Stiamo potenziando tutti gli ospedali, o c'è correttezza oppure chi vuole utilizzare parametri a giorni alterni o delegare a un algoritmo le scelte che influsicono sulla vita della gente, si prenda la responsabilità di quello che sta facendo".

"Stiamo migliorando le cose che si possono migliorare. La scorsa settimana ci davano a rischio undici parametri, ne abbiamo migliorati cinque. Stiamo vedendo tutti i dati dei centri studi, che ci confermano che siamo tra le Regioni più virtuose quanto a contagi e ospedalizzazioni. Il nostro Rt è sceso a 1,34. Sapete perché siamo in zona arancione? La nostra incidenza è più bassa di alcune zone gialle. Sono conscio che la situazione sia difficile e che serva responsabilità".

Ultimo aggiornamento: 18:05

