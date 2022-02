Venti operatori in arrivo a fronte di una carenza di 186 unità: i rinforzi destinati ai comandi dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia sono irrisori. In questi giorni il Dipartimento ha reso noti i numeri dei neoassunti che stanno terminando il corso di formazione e che a breve saranno destinati dal ministero dell’Interno ai vari comandi d’Italia, ma per la regione si tratta di numeri insufficienti, come rimarca Damjan Nacini, segretario regionale del CONAPO, il Sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco.



LA RICHIESTA



Una situazione così drammatica che il sindacato ha dovuto lanciare un SOS direttamente al Ministero e ai vertici del Dipartimento. Per l’esattezza a Pordenone ne arriveranno due a fronte di una carenza di 32, a Udine tre per compensarne 52, a Trieste arriveranno dieci uomini quando ne mancano 66, a Gorizia cinque per coprire 36 posti.

«Abbiamo parecchie difficoltà a gestire i servizi, tanto che a volte – aggiunge Nacini - è necessario chiudere dei distaccamenti per riuscire a formare le squadre di soccorso almeno nelle sedi centrali. Questo succede spesso ad esempio in provincia di Udine, con la chiusura del distaccamento di Cividale del Friuli». Inoltre da mesi nei distaccamenti della nostra regione ci sono solo quattro unità a prestare servizio al posto delle cinque previste da decreto ministeriale. «Così si mette a rischio così l’efficacia degli interventi che il livello di sicurezza degli operatori - sottolinea il portavoce del sindacato - Ci auguriamo che la lettera del CONAPO inviata a Roma faccia comprendere la condizione in cui ci ritroviamo a portare soccorso a tutta la cittadinanza del Friuli-Venezia Giulia» puntualizza Nacini.



LEGGI SPECIALI



«Siamo certi dell’importanza di tali leggi e degli istituti da esse previsti, tuttavia non possiamo non considerare che molti Comandi anche in regione, per il fatto che numerosi colleghi purtroppo si trovano ad usufruire di leggi speciali, hanno raggiunto una sofferenza oramai non più accettabile rischiando di non garantire al personale la possibilità di usufruire delle canoniche assenze dal servizio quali ferie, permessi o altro», spiega il sindacalista.

Nel dettaglio rispetto agli organici previsti per il Comando provinciale di Pordenone la dotazione organica teorica tra vigili del fuoco operativi, ispettori, direttivi, gruppo telecomunicazioni è fissata a 211 operatori suddivisi tra le varie specialità ma i dati reali vedono 179 pompieri. A Udine sarebbero previsti 328, a fronte di quella reale di 276. A Gorizia il dato teorico è di 233 ma ci sono 190 operatori mentre a Trieste ai teorici 193, corrispondono i 148 reali, ai quali vanno aggiunti anche il nucleo Nautici e quello dei Sommozzatori per 60 vigili teorici ma 39 reali.

«È innegabile l’enorme sforzo che il personale in servizio in questa Regione (compresi i Dirigenti) compie per garantire la corretta composizione delle squadre di soccorso – conclude Nacini -. È innegabile che il limite massimo di carenza di organico sia stato superato oramai da tempo in ogni Comando. Apprezziamo lo sforzo del Dipartimento che ha previsto 20 posti per l’assegnazione di nuovi Vigili, ma tuttavia non sono sufficienti per garantire il corretto standard delle squadre di soccorso».