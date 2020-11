In Fvg l'indice Rt a 1,6. Fattore di rischio è basso, ma l'epidemia avanza. Possibili nuove misure restrittive

PORDENONE E UDINE - Il valore Rt del Friuli Venezia Giulia è a quota 1,6. L'indicatore, tra i più importanti del sistema di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, è stato preso ad esempio dal friulano Silvio Brusaferro per elencare le regioni che potrebbero andare in sofferenza. Al momento non è in discussione la collocazione "gialla" del territorio, dal momento che altri valori (come l'occupazione degli ospedali) sono nella norma. Ma l'attenzione rimane alta e non è escluso che nelle prossime ore possano arrivare nuove restrizioni locali che riguarderebbero bar e ristoranti ma anche i luoghi della movida.

Ultimo aggiornamento: 17:50

