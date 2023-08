SAN GIORGIO - Le acque costiere del Friuli Venezia Giulia promosse in 9 casi su 10 e l'unica bocciatura è un caso noto. Anzi, quasi cronico: la foce del canale Rio Fugnan a Muggia, che risulta «fortemente inquinata». Tutte entro i limiti di legge, invece, le caratteristiche delle acque prelevate a Barcola e Sistiana Casteggio in provincia di Trieste; a Marina Julia, Punta Sdobba e Spiaggia a Gorizia; a Lignano Sabbiadoro presso lo scarico del depuratore e presso il lungomare Trieste all'incrocio con via Gorizia, alla foce del Tagliamento a Lignano Riviera e alla foce dello Stella a Precenicco. È la mappa che ha consegnato idealmente alla Regione ieri la Goletta Verde di Legambiente, l'attività che da 37 edizioni monitora lo stato di salute delle acque marine e delle coste. La campagna pone l'attenzione su diversi temi, come la depurazione, la lotta alla crisi climatica, la lotta alle illegalità e la salvaguardia della biodiversità. I nove campioni "promossi", di cui 5 a mare e 4 alle foci di fiumi e canali, sono stati analizzati da laboratori specializzati e sono risultati entro i limiti di legge, confermando così uno stato di salute che era già risultato lo scorso anno. Una condizione che, ha evidenziato ieri il presidente di Legambiente Trieste, Andrea Wehrenfenning, non è risultato del caso. «Negli ultimi anni sono stati avviati e portati a termine i lavori per gli impianti di depurazione per alcuni agglomerati finiti, negli anni passati, sotto procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea ha evidenziato -. Lo sforzo dal punto di vista delle infrastrutture c'è stato per uscire da questo status».



MUGGIA

Resta, invece, un interrogativo sulle condizioni del Rio Canale Fugnan a Muggia: il punto in cui è stato prelevato il campione d'acqua risultato molto inquinato è «una vecchia conoscenza» dei volontari e le volontarie di Legambiente, tanto che da ben 13 anni finisce nella black-list di Goletta Verde perché «fortemente inquinato». A questo punto, è stato sottolineato ieri, «se persiste questo dato bisogna risalire alla causa e verificare la presenza di scarichi abusivi», posto che i lavori agli impianti di depurazione e la loro attivazione è partita. A proposito dello stato di depurazione delle acque, la Goletta Verde ha verificato che sul sito del Commissario unico depurazione, in Friuli Venezia Giulia sono quattro gli agglomerati, per quasi 32mila abitanti, in cui si stanno svolgendo lavori per uscire dalla procedura d'infrazione comunitaria sulla depurazione, per un importo complessivo di oltre 16 milioni. Si tratta di lavori che, hanno proseguito gli esperti della Goletta, consentiranno di risolvere parte delle situazioni che avevano portato ad avere 8 agglomerati della regione sotto procedura di infrazione comunitaria nel 2020.

GLI OLII USATI

Un'attenzione particolare quest'anno gli ambientalisti l'hanno posta anche sulla raccolta e il corretto smaltimento degli olii usati, posto che il viaggio della Goletta è da anni sostenuto anche dal Conou, il Consorzio nazionale olii usati. Ebbene, l'anno scorso, è stato evidenziato, in Friuli Venezia Giulia il Conou ha recuperato 4.279 tonnellate di olio usato. Nel suo viaggio lungo l'Italia, la Goletta Verde di Legambiente si è fatta promotrice poi della transizione ecologica con un focus specifico sull'eolico off-shore, fonte di produzione di energia che, è stato rimarcato, sarà centrale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. «Non meno centrale ha aggiunto Martina Palmisano, portavoce della Goletta è stato il tema della biodiversità declinato in modo diverso sui vari territori grazie ai progetti che ci hanno consentito di accendere i riflettori sulla tutela e salvaguardia della specie da salvaguardare nell'area del Mediterraneo».