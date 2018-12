Cresce il "peso" di Pordenone nell'economia della regione Friuli VG

PORDENONE - Pordenone cresce in numerosi indicatori e rivendica un ruolo centrale nelle politiche economiche del Friuli Venezia Giulia. È quanto emerge dallo studio «Pordenone e le sfide economico-infrastrutturali dei prossimi anni» che sarà presentato venerdì 14 nell'ambito del convegno «Connettere Pordenone all'Europa - Infrastrutture leva strategica di competitività e di nuovo sviluppo». A crescere, in particolare, è il peso demografico. Dal 1991 al 2018, rileva lo studio, il peso della Destra Tagliamento è cresciuto sistematicamente dal 22,9% al 25,6% sul totale regionale. Il suo contributo è stato fondamentale per la crescita della popolazione con un saldo demografico 1981-2018 di +37 mila abitanti, a fronte di un saldo regionale di +17 mila.



Pordenone, inoltre, è l'area con la quota più elevata di giovani (13,5% a fronte di un dato regionale del 12,2%) e presenta un numero medio di figli per donna sistematicamente più alto rispetto al dato complessivo regionale (1,41 contro 1,33 nel 2016). Considerando il tasso di occupazione, la provincia di Pordenone presenta gli indici più elevati della regione Friuli Venezia Giulia (68,6%, 3 punti percentuali in più del dato complessivo regionale), con una crescita costante del numero di occupati nell'ultimo triennio. Sul versante produttivo la realtà pordenonese è caratterizzata da aziende medio-grandi in misura distintiva rispetto al resto della regione, in particolare nell'ambito manifatturiero. È infatti localizzato nel Pordenonese il 26% delle unità locali di industria e servizi, considerate nel loro insieme. Il peso del Territorio sul totale regionale cresce al 29% prendendo in esame il solo settore industriale, al 32% considerando le unità locali di industria e servizi con almeno 50 addetti.

