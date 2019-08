Lorena, trovata nei boschi la donna dispersa: stato confusionale ma viva

FORNI DI SOPRA - Lorena, la donna dispersa ieri a Forni di Sopra è stata, in stato confusionale, oggi 19 agosto. Soccorsa dal personale del 118, è stata portata in elicottero all'ospedale. Era in un, sopra Forni di Sopra, nella località di Palas. È stato proprio un uomo di Forni a trovare Lorena, dopo che aveva appreso della scomparsa e per questo aveva deciso di mettersi a disposizione per aiutare i soccorsi.