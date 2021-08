PORDENONE - L’adesione all’Opa (l’Offerta pubblica di acquisto) lanciata dal Crèdit Agricole a inizio luglio sulle azioni di FriulAdria in possesso dei circa quindicimila piccoli azionisti è partita con lo sprint. La possibilità di vendere le proprie azioni è scattata il 9 agosto scorso: nelle prime due settimane già il 42 per cento dei titoli è stato venduto dai soci FriulAdria al gruppo francese che già controlla oltre l’82 per cento del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati