Paura a Frisanco. Sale sull'albero poi l'incidente: donna 60enne precipita nel vuoto per 3 metri

FRISANCO - Sale sull'albero poi l'incidente: donna 60enne precipita nel vuoto per 3 metri. Una donna di circa 60 anni di età è stata soccorsa nel primo pomeriggio di oggi dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta dall'alto che si è verificata nel territorio comunale di Frisanco.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati, per quanto di competenza, i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo), la donna è caduta da circa 2-3 metri di altezza, da una pianta. È successo in prossimità di una strada sterrata, poco prima di Strada per il Monastero, indicativamente in via Ponte Giulia.

I soccorsi

Gli infermieri della Sores hanno pre allertato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Maniago. Attivato il secondo elisoccorso della Regione Friuli Venezia Giulia che stava svolgendo un'attività di esercitazione: il velivolo sanitario è stato dirottato sul target.

La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per la cura di un trauma al torace e altre tumefazioni, cosciente, stabile.