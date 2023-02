CASARSA - È già entrata nella storia nel 2022 vincendo l'Europeo Under 18 di freccette e laureandosi campionessa italiana per la seconda volta di fila. E non intende fermarsi. Punta ad arrivare sul tetto del mondo, questa primavera, Aurora Fochesato, atleta sangiovannese di 17 anni. In aprile sarà una delle protagoniste della finale del mondiale femminile under 18 Wdf (circuito semiprofessionistico), che si disputerà nel Regno Unito, nella cornice del Lakeside.

GLI OBIETTIVI

La qualificazione se l'è guadagnata ad Assen, nei Paesi Bassi, a dicembre. Convinta che «il destino non esiste, ma ognuno se lo scrive», Aurora non si accontenta di partecipare: «Non mi piace arrivare seconda», ammette. Ha già le idee chiare anche sugli altri obiettivi per il 2023: confermare per il terzo anno consecutivo il titolo italiano e possibilmente vincere il doppio italiano femminile e il titolo nazionale nella specialità steel (freccette con la punta in acciaio) a squadre. Nel frattempo è impegnata nel programma Women's Series Pdc, legato al professionismo. La giovane ha le carte in regola per fare un ulteriore salto di qualità e diventare la prima professionista italiana. Al momento è la prima semi-professionista, sia per questioni anagrafiche, sia perché in Italia, nell'ambito delle freccette, il professionismo non esiste.

SOLD OUT

Le gratificazioni arrivano soprattutto dal mondo anglosassone, dove questo sport non è poi così minore. Scritturata dalla gallese Winmau (tra i più grandi produttori di freccette al mondo) con un contratto di quattro anni, Aurora tra novembre e dicembre ha già provato l'ebbrezza di creare le sue frecce personalizzate in tungsteno e lanciarle sul mercato registrando il sold out nel giro di pochi giorni. La stessa sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è un primato: a nessuna giocatrice italiana era mai capitato.

FIGLIA D'ARTE

Aurora è figlia d'arte. A trasmetterle la passione sportiva è stato il papà Dario («senza nessuna forzatura», assicura), che ha alle spalle una quindicina di titoli italiani. Dario ha cominciato a giocare per scherzo, al bar con gli amici, tra Casarsa e San Vito, proprio poco prima della nascita della giovane. «Non ero per niente convinto racconta il 52enne , ma poi ho provato a fare qualche tiro, ho visto che vincevo e ho deciso di puntare in alto».

A sua volta, Aurora, ha cominciato a maneggiare le freccette per gioco, a 6 o 7 anni. A 12 anni, accompagnando il padre a una competizione europea in Slovenia, anche sulla spinta della mamma Sabrina, la ragazza ha guadagnato agevolmente il quarto posto a un torneo under 14. Da lì è stato un crescendo, con l'adesione a una squadra femminile di Ceggia. Sempre in Slovenia, negli ultimi anni, Aurora ha guadagnato vari podi sia in singolo che in doppio con il papà e in triplo mix con un altro giovane campione friulano, Alex Bassetti. Nella sua prima gara internazionale di steel a Malta, nel 2021, la ragazza è arrivata in finale perdendo per un punto contro la veterana Paula Jaklin, ai primi posti del ranking mondiale. Al Mondiale Jdc a Gibilterra, inoltre, la giovane è stata la prima italiana e la prima ragazza ad arrivare in semifinale. Grazie al programma Women's Series, Aurora ha anche già giocato con il suo idolo, la professionista inglese Fallon Sherrock.

SACRIFICI

La 17enne si divide, con non pochi sacrifici, tra la sua vita da studentessa dell'istituto Sarpi di San Vito e quella da campionessa, in una disciplina peraltro incompresa' «A volte mi prendono in giro se dicono che gioco a freccette - racconta Aurora e conferma Dario -, tanti pensano che sia solo uno sport da bar, ma invece richiede concentrazione, sangue freddo e anche un po' di istinto». La giovane sogna di «vivere di freccette», ma per il momento non ha intenzione di trasferirsi dall'Italia. E poi, fin da bambina, sogna di «aprire e gestire proprio un bar».