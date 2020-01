Oltre 2000 studenti a lezione con i piloti della pattuglia delle Frecce Tricolori

PORDENONE - Saranno oltre 2.000 gli studenti che

parteciperanno alla 10/a edizione del progetto educativo «A

scuola con le Frecce Tricolori», che si svolgerà tra Udine e

Pordenone, sostenuta dalla Fondazione Friuli in collaborazione

con la Pattuglia Acrobatica Nazionale. Si tratta di ragazzi di 8

scuole secondarie di I e II grado delle due città.

L'iniziativa è stata presentata stamani nella sede di via

Manin della Fondazione alla presenza del suo presidente Giuseppe

Morandini, del Comandante della Pan Tenente Colonnello Gaetano

Farina e del Vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con

delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Tra il 21 gennaio e il 17 marzo i piloti entreranno in classe

per portare ai ragazzi il loro esempio e «veicolare messaggi che

i ragazzi non dimenticheranno più nella vita», ha affermato

Morandini. I piloti trasmetteranno ai ragazzi i valori del

rispetto, del senso del dovere, dello spirito di sacrificio, del

merito, della lealtà, dell'impegno e del lavoro di squadra. I

piloti sveleranno anche i segreti che fanno funzionare una

squadra perfetta come quella della Pan.

Il progetto cadrà quest'anno anche in coincidenza con

l'anniversario della 60/ma stagione acrobatica che le Frecce

Tricolori celebreranno con una grande manifestazione aerea il 19

e 20 settembre 2020 presso la base aerea di Rivolto.

