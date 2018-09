Lo sfogo di Massimiliano Franzin: «Da Gaiatto bugie fino alla fine»

di Giuliano Pavan

PORDENONE - «Ho provato a cercarlo mille volte sia al telefono che in ufficio a Portogruaro. Quando riuscivo a parlarci mi diceva sempre di stare tranquillo, che i soldi sarebbero arrivati presto. Invece ho perso tutto: da Gaiatto ho ricevuto solo bugie». Provato, ma a testa alta, Massimiliano Franzin, 45 anni di Oderzo, è stato l'ultimo degli indagati che ieri mattina, accompagnato dal suo legale, l'avvocato Remo Lot, ha varcato la soglia del Tribunale di Pordenone per presentarsi di fronte al gip Rodolfo Piccin per l'interrogatorio di garanzia. Prima di lui hanno sfilato davanti al giudice Massimiliano Vignaduzzo, 46 anni di San Michele al Tagliamento (avvocato Francesco Murgia), Marco Zussino, 51enne di Basiliano (avvocato Elisa Zuliani), Luca Gasparotto, 48 anni di Cordovado (avvocato Chiara Maltese) e Ubaldo Sincovich, 65 anni di Muggia (avvocato Claudio Vergini): tutti e quattro hanno scelto la via del silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere. «Una decisione obbligata - ha dichiarato l'avvocato Murgia - vista la mole di documenti presenti nei faldoni dell'inchiesta che dobbiamo ancora analizzare con attenzione». Franzin, così come aveva fatto due giorni fa Giulio Benvenuti, ha invece deciso di parlare al gip. Dichiarazioni spontanee affiancate a una memoria difensiva con la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora alla quale è sottoposto dallo scorso 11 settembre.