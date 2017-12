Tanta neve: blackout, smottamenti, frane, strade chiuse, caduta alberi

di Paola Treppo

FRIULI VENEZIA GIULIA - Tantasulle montagne del Friuli Venezia Giulia, pioggia in pianura e in collina con disagi sulla viabilità, comunque contenuti; nevischio sullaA23 dove ieri, mercoledì 27 dicembre, dalle 19 in poi si sono registrati numerosi piccolisenza feriti. Le auto e i mezzi pesanti sono finiti contro il guardrail con ammaccature della carrozzeria; qualche tamponamento non grave.dalle 5.30 di oggi ildia Paluzza per neve da parte delle autorità austriache.Nella notte si sono registrati i primi disagi provocati dalle consistenti nevicate della serata e della notte, in particolare interruzioni della viabilità e della rete elettrica. In particolare a Sella Nevea disi è verificato un blackout elettrico la cui risoluzione è stata ritardata dalla difficoltà di raggiungere il centro abitato a causa dell’interruzione della strada provinciale della Val Raccolana per neve.​Cadute di alberi a Preone, Malborghetto Valbruna, Comeglians. Interrotta peral chilometro 5+500 la strada regionale 646 in comune di. Alle ore 6 di oggi le portate scaricate rispettivamente dalla diga di Ravedis e dalla diga di Ponte Racli erano di 44,1 e 87,2 per un deflusso complessivo nel fiumedi 131,30 mc/s in diminuzione. Sono chiusi i guadi di Murlis e Rauscedo sul fiume Meduna. Caduta alberi nella notte sulla strada regionale 355 trae Comeglians. Al lavoro i vigili del fuoco, protezione civile, operai dei comuni, forze dell'ordine, i mezzi di Autostrade per l'Italia sulla A23.Il fronte Atlantico è passato sulla regione intorno alle 4 di oggi, con piogge massime in 24 ore tra gli 80 e i 100 millimetri sulle Alpi, tra i 150 e i 200 millimetri sulle Prealpi. Sulla pianura sono caduti tra 60 e 80 millimetri, sulla costa tra 20 e 30. La neve è caduta sempre oltre i 700 metri sulle Alpi e nelle Prealpi Carniche più interne, tra i 1000 e i 1300 metri altrove; dalla serata di ieri è caduta fino ai 300 metri a Tolmezzo grazie a un rovescio.La neve accumulata al suolo raggiunge quindi i 10 centimetri sotto i 500 metri, specialmente nella valle del Tagliamento, 25 centimetri a Tarvisio, 40 a, quasi 50 a Forni di Sopra, tra 50 e 60 centimetri nella fascia 1000-1500 metri di quota, tra 60 e 90 centimetri sulle località più in quota, in particolare sul gruppo del Canin e sulla cresta carnica centrale. Nel tardo pomeriggio di ieri sulla costa ha soffiatofino a 70 chilometri orari, sui monti in quota fino a 80.Questi i valori massimi di precipitazione nevosa in centimetri nelle ultime 24 ore, alle ore 6 di oggi: Livinal Lunc 1837 mslm (Canin) 96; Pramosio 1522 mslm (Paluzza) 90; Chiansaveit 1710 mslm (Sauris) 82; Casera del Mestri 1742 mslm (Paularo) 80; Val dei Sass 1808 mslm (Piancavallo) 66; Casera Pradut 1425 mslm (Claut) 62; Fusine Alpe del Lago 1007 mslm (Tarvisio) 61.Attualmente, alle 7 di oggi, e nelle prossime 12 ore, la regione sarà interessata dalla parte occlusa del fronte associata a un minimo di pressione al suolo sull’alto Adriatico. Ci sarà quindi una breve fase dimoderata sulla costa e precipitazioni residue, da deboli a moderate, più abbondanti in giornata forse sulla zona di. Quota neve sui 500, 600 metri, forse più bassa nel pomeriggio sul Carso. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno a cessare a partire dalla Carnia.La portata scaricata dalla diga di Salcano sul fiume Isonzo è di 793 mc/s alle ore 6 di oggi, in diminuzione. Valore massimo di marea a Grado alla una e 20 di oggi 0,88 mslm.