Ha ucciso la fidanzata 21enne: condannato a 30 anni di carcere

di Paola Treppo

MUZZANA e DIGNANO (Udine) -, i l 36enne di Muzzana del Turgnano che ha ucciso la giovane fidanzata Nadia Orlando, 21 anni , di Vidulis di Dignano, reo confesso, è statodi carcere. La sentenza è stata pronunciata oggi, mercoledì 11 luglio, a Udine. Sono state contestate le aggravanti e non le attenutanti. La sentenza arriva a 20 giorni di distanza della scomparsa di Nadia,nella notte tra il 31 luglio e il primo agosto del 2017.Entrambi lavoravano in una ditta della zona di San Daniele del Friuli, la Lima, che si occupa della costruzione di protesi. Lui aveva studiato all'università di Trieste laureandosi, mentre lei aveva studiato allo Zanon di Udine.Dopo le repliche di accusa, parti civili e difesa, il giudice, il gup del tribunale di Udine,, si è ritirato in camera di consiglio per la sentenza. L'udienza si è aperta alle 10 di oggi con le repliche del pm, titolare del fascicolo, che durante la scorsa udienza aveva chiuso la requisitoria chiedendo una condanna a 30 anni di reclusione. Mazzega è arrivato in aula accompagnato dalla polizia penitenziaria; ha raggiunto l'aula "b" del tribunale di Udine dal retro; giacca scura, camicia azzurra, testa bassa.