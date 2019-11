«Ho finito il credito della vita», addio a Francesca dal post della sorella

di Marco Corazza

CORDENONS - Non ce l'ha fatta Francesca Carrer, la 45enne di Cordenons rimasta coinvolta nell'incidente stradale avvenuto sabato mattina, alle 7.35, in via Villa d'Arco. Ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Udine, questa sera è deceduta.A darne notizia lacon un post: "Ciao ragazzi!! Che bello spavento vi ho fatto prendere eh! Ringrazio tutti per essermi stati vicino con le vostre preghiere ed il vostro calore ma, senza accorgermi, di questa vita ne ho finito il credito. Ringrazio tutto ciò che è stato e... Di tutto quello che sarà, mi raccomando, fate i bravi!!! Un abbraccio a tutti... Addio. La vostra Fra".