Tentata truffa con foto della piccola Elisa, morta 9 mesi fa, per raccogliere fondi. Il padre: «Denunciamo»

PORDENONE - «Stanno cercando di fruttare l’immagine della mia piccola Elisa, purtroppo deceduta da nove mesi causa leucemia, per trarne profitti illeciti. Vi chiedo la massima condivisione per cercare di fermare questo scempio». Sono le parole di Fabio Pardini, padre della piccola Elisa, la bimba pordenonese morta a meno di sei anni nove mesi fa. Alcune ore fa, infatti, l'immagine della bimba è comparsa in un gruppo su internet con allegata una richiesta di fondi per aiutarla a sconfiggere la malattia.

Purtroppo però la piccola ha già perso la sua battaglia contro la leucemia, e per questo il padre Fabio ha deciso di rivolgersi alle autorità e sporgere denuncia.

