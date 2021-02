Vitto, l'avvocato dei consumatori, a Forum come attore nei panni del marito "incastrato" dalla colf

PORDENONE - I pordenonesi appassionati di Forum avranno sicuramente sgranato gli occhi quando martedì, su Canale 5, hanno visto l'avvocato Vitto Claut nelle vesti di un marito corteggiato, sedotto e provocato da una colf che poi lo ha denunciato per violenza sessuale. Accanto a lui c'era pure la moglie che chiedeva al giudice la separazione con addebito, pretendendo, oltre al mantenimento, anche la casa coniugale. Claut - che il giudice chiamava Vittorio - a Forum ci è andato come attore. «La moglie? - ride divertito il paladino dei consumatori che si affidano al Codacons - Non l'avevo mai vista prima». I protagonisti della puntata erano tutti attori. Non conosceva nessuno. «Mi hanno dato un copione - racconta - e quello dovevo seguire. Da avvocato non mi sarei mai difeso in quel modo. Ho tentato di portare il mio contributo, ma mi hanno detto che dovevo attenermi al copione».

E così è stato condannato a versare un assegno mensile di mille euro alla finta moglie, nonostante un testimone confermasse che era abitudine della colf sedurre e poi ricattare i datori di lavoro.

Precisa che l'unica cosa vera emersa sul suo conto è il contratto per l'ibernazione firmato con l'Alcor Life Extension Foundation di Scottsdale, Arizona, il più importante centro di criogenesi del mondo. Quando morirà sarà messo a 196 gradi sottozero in attesa di una nuova vita, dove magari avrà una chance come attore. Claut, infatti, ha una passato da comparsa nei film dei Vanzina. «L'ho fatto per divertimento - conferma - In un caso ho fatto l'armatore, in un altro trascinavo la valigia di Valeria Marini...». Anche a Forum ci è andato per puro divertimento, ricevendo soltanto un rimborso per le spese di viaggio e il pernottamento in un «alberghetto», come sottolinea. Dopo la puntata, però, in molti si sono interrogati su suo stato civile, convinti che si fosse sposato. Lui rassicura: «Sono ancora single».

