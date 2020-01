Dopo aspragi e trota ecco le noci con il marchio di denominazione comunale

CORDENONS - Dopo l’asparago e la trota, in lizza per ottenere il marchio De.Co. (Denominazione comunale d’origine) ci sono altri tre prodotti made in Cordenons: il gelato, il formaggio e le noci. Ancora top secret il nome delle aziende che hanno presentato la documentazione con l’obiettivo di ricevere il riconoscimento, ma quello che è certo è che è cominciato l’iter di Comune e Camera di Commercio affinché, requisiti permettendo, altre tre tipicità del territorio possano essere ufficialmente riconosciute. «E’ vero che tre aziende di Cordenons hanno presentato la documentazione – spiega l’assessore Lucia Buna – ma l’assegnazione del marchio De.Co. non è automatica. Nei prossimi giorni, in base alle valutazioni che verranno fatte, sapremo se dopo asparago e trota altri tre alimenti riceveranno l’ambito riconoscimento». Ad aprile dello scorso anno era stata l’azienda agricola Bortolo Salvador di Paola Salvador a ricevere l’autorizzazione per l’utilizzo del marchio De.Co. Con il decreto del sindaco era stato dato il via libera all’iscrizione della tipicità del territorio, prodotta nell’allevamento di via Braida Foenis, nel registro Denominazione comunale di origine. Ancora prima era stato l’asparago bianco ad aver ricevuto la certificazione. Da lì era nata l’idea di organizzare, proprio a Cordenons, il Salotto dell’asparago. Intanto in paese si sono già poste le basi per organizzare la terza edizione della kermesse: appuntamento il 18 e 19 aprile con le due giornate appetibili per far vivere a Cordenons un weekend all’insegna dei gusti, dei sapori e della scoperta del territorio. Proseguirà anche quest’anno il partenariato tra Comune, ConCentro, Camera di commercio di Pordenone, Pro Cordenons e produttori agricoli di asparago di Cordenons per l’attuazione dell’evento. Le attività andranno coordinate con la vicina Pordenone, in particolare per quanto riguarda la promozione del territorio nelle due giornate. Si punta a creare nuove sinergie ma soprattutto a migliorare i dati (già soddisfacenti) registrati quest’anno in piazza della Vittoria dov’erano state superate le 3mila presenze in due giorni. Un piccolo record del quale a compiacersi, su tutti, era il sindaco Andrea Delle Vedove: «Quello del 13 e 14 aprile del 2019 è stato un weekend intenso – puntualizza – soprattutto dal punto di vista organizzativo e di questo va dato merito a tutte le persone che hanno collaborato alla riuscita della kermesse. Ho visto tante persone interessate a questa proposta, persone nuove che hanno avuto la possibilità di assaporare piatti innovativi a base di asparago e, sfidando il maltempo, di scoprire, attraverso percorsi programmati e definiti, le bellezze del nostro territorio». A sorridere per gli ottimi risultati ottenuti erano stati, in particolare, i produttori dell’asparago De.Co. , i ristoratori e i produttori di vino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA