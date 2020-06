Tredicenne a passeggio con papà investita da un'auto. E' in pericolo di vita

FONTANAFREDDA - Una ragazzina di 13 anni, di Fontanafredda, è stata investita da un'auto nella tarda serata di ieri, 3 giugno, in viale dello Sport, poco distante da dove abita, mentre camminava sul ciglio stradale assieme al papà. La ragazza è stata subito soccorsa dal personale sanitario del 118 che l'ha dapprima trasportata all'ospedale di Pordenone e successivamente, viste le sue gravissime condizioni, trasferita al Santa Maria della Misericordia di Udine, in prognosi riservata: è in pericolo di vita. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai Carabinieri della locale stazione: alla guida dell'auto investitrice c'era una donna di 72 anni, del luogo, che si è subito fermata per prestare soccorso all'investita. Ultimo aggiornamento: 14:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA