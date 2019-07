© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONTANAFREDDA (PORDENONE) - Imprenditore in pensione morto oggi in un incidente. Lìuomo, un 77enne ex imprenditore ora in pensione, stava eseguendo dei lavori su una tettoia della propria abitazione quando è precipitato da un'altezza di tre metri ed è morto sul colpo. Sul posto l'elicottero del 118 e le forze dell'ordine.