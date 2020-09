Schiamazzi e ubriachezza, il bar La Suerte chiuso per 30 giorni

FONTANAFREDDA Il Questore di Pordenone Marco Odorisio, in base all'ex articolo100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha disposto la chiusura per 30 giorni nei confronti di un bar di Fontanafredda ( Pordenone). Il provvedimento di sospensione della licenza è stato adottato alla luce della segnalazione pervenuta dalla stazione Carabinieri di Polcenigo, con la quale sono state evidenziate una serie di condotte illegali. L'ultima risale a domenica scorsa, con la richiesta di intervento delle forze dell'ordine per urla, grida e schiamazzi. Sul posto, sono stati identificati oltre 30 avventori, la metà dei quali gravata da precedenti di polizia in materia di stupefacenti e altri reati. Sono stati anche sanzionati, per ubriachezza molesta, quattro clienti. Il titolare è stato indagato per somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza. È stata infine riscontrata la violazione della normativa Anti-Covid ed è stata elevata una sanzione pecuniaria al gestore del locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA