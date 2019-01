di Alberto Comisso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FONTANAFREDDA - «Mi manca l’ossigeno, non riesco a respirare». Sono state queste le ultime parole pronunciate domenica mattina da Valter Ricetto, il 60enne nativo di Fossalta di Portogruaro, ma residente in via Villutta a Taiedo di Chions, morto a causa di un malore, forse un arresto cardiaco. L’uomo stava partecipando al lago Orzaie a una competizione dilettantistica di pesca sportiva quando, all’improvviso, ha avuto un mancamento. Sotto accusa, però, sono finiti i soccorsi che sarebbero arrivati in ritardo.