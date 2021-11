Focolaio nella Rsa di Zoppola: i casi ora sono 38 e un contagiato finisce in ospedale

ZOPPOLA - È salito a 38 il numero dei contagiati da Covid nella Casa di riposo di Zoppola (Pordenone) dove alcuni giorni fa erano state riscontrate 17 positività. Ne dà notizia la struttura.

Si tratta di 34 ospiti - sui 107 complessivi - e di quattro operatori. Tutti avevano ricevuto due dosi di vaccino ed erano in attesa della terza. Soltanto un ospite, molto anziano, è stato trasferito precauzionalmente in ospedale, mentre gli altri 33 contagiati sono asintomatici. Nella prima e seconda ondata - ricordano dalla struttura - furono invece diverse le vittime che si registrarono nella Casa per anziani, prima che si procedesse alla vaccinazione.