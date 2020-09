Focolaio Covid nella residenza per anziani: salgono a nove i contagiati. E non si sa da dove il virus sia entrato

PORDENONE - Allarme Coronavirus nella più grande residenza per anziani di Pordenone: Casa Serena. Il focolaio si è acceso ieri e oggi si registrano nuovi casi di positività al virus, tutti fra gli ospiti: si tratta di nove infetti, sette asintomatici e due con febbre. Nessuno ha dovuto ricorrere a cure ospedaliere.

Intanto i positivi sono stati tutti isolati nel reparto coovid della residenza per anziani e sono in corso i tamponi a tutti gli ospiti e operatori. Ma resta un mistero da dove sia riuscito ad entrare in virus, come ha fatto il Covid ad insinuarsi nella struttura che aveva resistito al suo attacco perfino nel periodo più nero della pandemia? Del resto, una settimana fa gli operatori erano stati tutti sottoposti a tampone, risultando tutti negativi.

