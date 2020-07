Focolaio familiare a Casarsa, un cittadino albanese contagia cinque parenti.

PORDENONE - Si è allargato il focolaio familiare di Casarsa. I positivi all'interno di un nucleo di cittadini albanesi residenti in paese sono diventati sei. Altri quattro tamponi hanno "consegnato" l'esito sabato, dopo i primi due rilevati nel corso della settimana. Il contagio è partito da un viaggio di ritorno dall'Albania di uno dei componenti della famiglia. Due le persone ricoverate in ospedale, ma non in gravi condizioni. L'Azienda sanitaria rassicura e parla di tracciamento già a buon punto. Non sono stati accertati contagi esterni alla famiglia. Ultimo aggiornamento: 10:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA