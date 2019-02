Esasperato uccise il figlio: il Capo dello Stato gli concede la grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIUME VENETO - Per Franco Dri, 77 anni, è terminato ieri sera un incubo. Nel gennaio del 2015, infatti, esasperato, uccise il figlio Federico, 47 anni, tossicodipendente. Gli sparò un colpo di fucile. Poi si consegnò spontaneamente. Un uomo mite, ma evidentemente esasperato dalle continua angherie che doveva subire, con la moglie, dal figlio "malato" di droga. Dri in primo grado fu condannato a otto anni, in appello a sei anni e due mesi. Ha scontato la custodia cautelare, 17 mesi in cella e ora era agli arresti domiciliari nella sua casa di Fiume Veneto . Ieri è arrivata la grazia da parte del Capo dello Stato.Ora è libero.