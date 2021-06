FIUME VENETO - «Marco è stato un bravo figlio e un ottimo papà. Aveva ancora tanti progetti da realizzare che, adesso che non c’è più, resteranno dei sogni». Silvano Celant, il papà dell’operaio di 38 anni morto martedì mattina alla Anoxidall di San Vito, nel ribaltamento del muletto che stava conducendo, trova un filo di voce per ricordare il figlio. Non si può descrivere il dolore di un padre che ha perso il proprio figlio in circostanze...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati