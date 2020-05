ha rassegnato le dimissioni da assessore Maurizio Ramponi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIUME VENETO - Fulmine a ciel sereno sulla giunta fiumana: ieri. In quota Lega, rimarrà in carica come consigliere comunale. Sotto i riflettori anche la collega Denise Cipolat, compagna di vita dell’ex (ormai) assessore. Dal municipio è arrivata una nota di poche righe per dare la notizia della decisione di Ramponi, legata a unae a un confronto con il sindaco Jessica Canton, che ha assunto le sue deleghe.«È arrivata al protocollo comunale una missiva anonima che segnala presunti comportamenti non consoni attribuiti all’assessore Ramponi e al consigliere Cipolat in relazione alle- spiega la stessa Canton -. Ci siamo immediatamente confrontati con i diretti interessati e deciso concordemente, nel rispetto del ruolo giuntale e per consentire a entrambi di chiarire l’accaduto con maggiore serenità, che la soluzione migliore per preservare l’amministrazione comunale e il buon lavoro sino a oggi svolto da Ramponi siano le dimissioni. Ha così rimesso nelle mie mani le deleghe a lui assegnate. Maurizio e Denise continueranno a sedere in Consiglio comunale tra le fila della Lega Nord».Il primo cittadino mantiene il massimo riserbo sui contenuti della lettera, ma certamente deve essere qualcosa di significativo, se la decisione di accettare le dimissioni di Ramponi è stata pressochè immediata, senza lasciare qualche giorno di tempo per le verifiche o per far decantare la situazione. Sulle deleghe, Canton rende noto che «per ora rimangono nelle mie mani: nei prossimi giorni valuteremo il da farsi, ossia se nominare un nuovo assessore o mantenere lo stato che si è venuto a determinare». Ora l’esecutivo di Fiume Veneto risulta composto dal sindaco e da quattro assessori. Quelle di Ramponi erano mansioni di rilievo: Sicurezza, Ambiente ed ecologia, Servizio idrico e tutela delle acque. Da segnalare che era stato tra i primi ad ammalarsi di Covid-19 in provincia. Il suo caso era emerso ai primi di marzo. Dopo qualche giorno dal tampone positivo aveva detto: «Sto bene, non ho più la febbre, né altri sintomi: mi ha colpito una forma lieve del virus. Sono stato fortunato, ad altri è andata peggio. Per questo il messaggio non può che essere uno: restate a casa, il Covid-19 non guarda in faccia nessuno».