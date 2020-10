FIUME VENETO - Unanime cordoglio in paese per la scomparsa di Alessandro Francescut, 47 anni, dovuta a un male incurabile. Lascia nel dolore la moglie Adriana e i tre figli Emanuele, Angelica, Jacopo, verso i quali si dedicava con particolare attenzione. Era dipendente di un'azienda del Sacilese, dove si era distinto per le sue capacità nel campo dell'informatica e del settore commerciale, oltre che per i cordiali i rapporti con i colleghi di lavoro.



Il suo impegno di servizio a favore della parrocchia di Fiume Veneto si era concretizzato soprattutto nel campo musicale, poiché dirigeva con passione e competenza la corale Incanto e recentemente aveva favorito anche la nascita del coro giovanile Magnificat. Una famiglia esemplare e devota, la sua, visto che anche la moglie è impegnata alla Curia diocesana come dirigente del settore dell'Azione cattolica.



La sua passione più grande però era la fotografia e spaziava in tutti i settori, in particolare tra natura e paesaggi. Attivo anche nel campo sociale, faveva parte del gruppo Gas che ha la mission di ricercare e promuovere gli acquisti solidali.



I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nella chiesa arcipretale di Fiume Veneto, mentre ieri sera, la comunità si è incontrata numerosa per la recita del rosario. Per espresso desiderio dei familiari, Alessandro sarà ricordato con atti di generosità a favore dei Missionari Comboniani con i quali manteneva rapporti di collaborazione attraverso il gruppo missionario locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA